Che tempo farà nel weekend a Como

Giovedì nuovo peggioramento a iniziare da Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con piogge in intensificazione e in rapida estensione a Lombardia e Nord Est entro sera. Neve sulle Alpi centro occidentali sopra i 1000-1200 metri. Contemporaneamente il maltempo raggiungerà anche Sardegna e settori tirrenici, fino alla Campania con dei temporali. Venti in rinforzo. Nuove precipitazioni sono inoltre attese sulle zone alluvionate della Toscana dove altre piogge cadranno sui terreni intrisi dai precedenti eventi. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni degli esperti di 3bMeteo per il fine settimana a Como.

Venerdì 10 novembre

Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1947m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 11 novembre

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1861m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 12 novembre

Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1635m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.