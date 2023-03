Le previsioni per il weekend, sole e massime in rialzo

La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio di venerdì. Nello specifico sulle basse pianure occidentali giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali e Prealpi orientali nubi sparse alternate a schiarite con deciso nuovo miglioramento nel weekend. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni dei meteorologi di 3bMeteo per Como e provincia.

Venerdì 3 marzo

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1472m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 4 marzo

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2101m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 5 marzo

Giornata soleggiata, con nubi in aumento dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1901m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.