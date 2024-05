Rinforza l'anticiclone ma sono in arrivo nuove piogge

Un'altra giornata di piogge intense quella di ieri che ha causato parecchi disagi in città. Intanto la depressione che dall'Europa centro-occidentale si è estesa al Mediterraneo centrale e all'Italia si sposterà verso i Balcani nel weekend e al suo posto cercherà di rimontare un campo di alta pressione verso il comparto centro-meridionale del Continente. Le condizioni meteorologiche si faranno più stabili su buona parte dello Stivale, permettendo anche un certo aumento delle temperature. Tuttavia le regioni settentrionali rimarranno parzialmente esposte ad una circolazione umida occidentale e di conseguenza soggette a temporanei e locali episodi di instabilità, specie sulle zone alpine. Ma vediamo nel dettaglio il tempo previsto. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni per il weekend e l'inizio della prossima settimana secondo gli esperti di 3Bmeteo.

Sabato 4 maggio

Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2258m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 5 maggio

Domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 0.6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2873m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Lunedì 6 maggio

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2535m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.