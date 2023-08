Che tempo farà nel lungo weekend di Ferragosto

Il tempo dei prossimi giorni fino a venerdì può riassumersi con poche parole: sole prevalente sull'Italia con qualche velatura a spasso nei cieli e locale instabilità sui settori alpini e prealpini orientali, segnatamente al Trentino Alto Adige, l'alto Veneto e l'alto Friuli. Qui saranno possibili soprattutto nelle ore pomeridiane o serali dei rovesci e degli isolati temporali. Le temperature sono previste in lieve aumento con qualche valore di poco sopra media entro giovedì. La ventilazione tenderà a spegnersi mantenendo una direzione tra ovest e nordovest e risultando a tratti di intensità moderata. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni per il lungo weekend di ferragosto a Como, dove al momento non si eslude qualche nuovo passaggio temporalesco soprattutto nella giornata di domenica.

Sabato 12 agosto

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4481m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: afa.

Domenica 13 agosto

Cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4518m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: afa.

Lunedì 15 agosto

Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4477m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: afa.

Martedì 15 agosto

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4451m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: afa.