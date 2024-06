Che tempo farà nel weekend a Como

Come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, la pressione tornerà gradualmente a rinforzare sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. Tuttavia, se fino a mercoledì lo Stivale rimarrà esposto a una blanda circolazione di correnti occidentali, ancora in grado di accendere una certa instabilità diurna sulle zone di montagna, in particolare su quelle alpine, da giovedì invece l'anticiclone riceverà un'ulteriore spinta dalle latitudini afro-mediterranee verso nord, posizionandosi sull'Italia e aprendo una fase stabile e con temperature in aumento più marcato e proiettate verso valori sempre più estivi. Gli esperti di 3bmeteo, segnalano però un possibile graduale indebolimento dell'anticiclone nel weekend sulle regioni settentrionali con intensificazione di piogge e temporali soprattutto domenica sulle zone alpine e sull'alta Pianura Padana. Ecco dunque nel dettaglio il tempo previsto per il fine settimana a Como.

Venerdì 7 giugno (sole)

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3824m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 8 giugno (sole)

Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata, sono previsti 0.5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3911m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 9 giugno (pioggia)

Cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio, sono previsti 19mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3742m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.