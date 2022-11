Nel weekend torna il sole, temperature in discesa

Esaurita la perturbazione tra oggi e domani, nel weekend torna il beltempo, seppure le temperature saranno finalmente in linea con la stagione autunnale.Ecco dunque le previsioni degli esperti di 3bMeteo per il fine settimana.

Sabato 5 novembre

A Como bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2120m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente. Il vortice di sposta verso il Centro-Sud e tese correnti settentrionali manterranno il cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.

Domenica 6 novembre

A Como bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3241m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Il rinforzo dell'anticiclone determina una giornata stabile e ben soleggiata su tutta la regione, con cieli generalmente sereni. Solo in serata il transito di qualche sottile velatura potrà offuscare il cielo.