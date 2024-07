Che tempo farà nel weekend a Como, in arrivo ancora temporali e instabilità

Già tra giovedì e venerdì l'anticiclone si estenderà dall'Atlantico verso il Mediterraneo centrale, ripristinando condizioni di maggior stabilità sull'Italia. Nel corso del weekend riuscirà a proteggere gran parte dello Stivale, favorendo condizioni di prevalente stabilità atmosferica con tempo in gran parte soleggiato. Aumenteranno le temperature su tutta Italia, tanto che al Sud si potranno superare nuovamente i 35/36°C su alcune zone del basso Adriatico.

Discorso diverso invece per alcune zone delle regioni settentrionali, al limite del bordo superiore dell'anticiclone e soggette al passaggio delle code delle perturbazioni atlantiche in scorrimento sull'Europa centrale e settentrionale. Qui infatti il tempo non si stabilizzerà dappertutto, ma già nel corso di sabato sulle zone alpine si avvicinerà la coda di un fronte che determinerà un aumento dell'instabilità sulle Alpi occidentali, con rovesci e qualche temporale in estensione a quelle centro-orientali e a parte della Val Padana occidentale. Vediamo dunque le previsioni per il weekend, in continuo aggiornamento vista l'instabilità persistente di questa estate, a Como.

Venerdì 5 luglio

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4571m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 6 luglio

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4059m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: afa.

Domenica 7 luglio

Giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4051m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: afa.