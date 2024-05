Che tempo farà il primo weekend di maggio a Como

Il vortice di bassa pressione in transito avrà una storia sul nostro paese anche nella giornata di venerdì. Rovesci e locali temporali sono attesi soprattutto nelle ore centrali della giornata su parte del Nord, soprattutto il Nordest, le zone interne del Centro e su parte del Sud, soprattutto il basso Adriatico. Poi nel weekend l'area di bassa pressione prenderà la strada dell'Europa orientale allontanandosi progressivamente. Nel frattempo dal vicino Atlantico nuovi impulso freschi si intrufoleranno in un corridoio di bassa pressione tra il Regno Unito e la Francia. Vediamo quindi le previsioni di 3bMeteo per il fine settimana a Como.

Venerdì 3 maggio

Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 26mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2058m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Sabato 4 maggio

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2264m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 5 maggio

Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2449m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.