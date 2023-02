Fine settimana come a primavera, attesi anche 17 gradi

Un campo di alte pressioni abbraccia la Lombardia garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Già oggi le temperature del primo pomeriggio sono abbondantemente sopra i 10 gradi, con cieli sereni e soleggiati in tutta la provincia di Como. Da domani e almeno sino a sabato è previsto ancora beltempo con temperature in aumento, temperature più simili a quelle primaverili che a quelle tipiche di questa stagione invernale. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni degli esperti di 3bMeteo per il fine settimana.

Venerdì 3 febbraio

A Como cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2737m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 4 febbraio

A Como bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2475m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 5 febbraio

A Como giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1711m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.