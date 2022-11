Il nuovo Natale a Como debutta con il freddo e il sole splendente

Nessuna pioggia e temperature che si abbasseranno soprattutto nel fine settimana in cui debutterà il nuovo Natale a Como. Anche venerdì 25 novembre gli esperti di 3bMeteo prevedono una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2165m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord.

Sabato 26 novembre

A Como bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1842m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 27 novembre

A Como cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2313m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.