Che tempo farà nell'ultimo weekend di maggio

Il lungo canale di bassa pressione esteso dal nord Atlantico groenlandese all'Europa centro occidentale continua ad alimentare un vortice ciclonico che sta gradualmente risalendo dall'Italia settentrionale alla Germania. Nel corso delle prossime 48/72 ore il minimo si sposterà ulteriormente verso nordovest andandosi a posizionare entro la giornata di venerdì sul Mare del Nord. La vicinanza di questa circolazione depressionaria all'Italia settentrionale mette ancora a rischio maltempo un po' tutto il nord e parzialmente anche il Centro mentre le regioni meridionali risentono di una maggiore stabilità atmosferica. Dunque i prossimi giorni saranno ancora caratterizzati da temporali, localmente anche forti soprattutto al Nord e non solo sui settori alpini e prealpini ma localmente anche sulle zone di pianura. Soltanto nella giornata di venerdì ma potrebbe essere una pausa temporanea questa instabilità risulterà più limitata ai settori montuosi. Vediamo allora il tempo previsto da 3bMeteo per il prossimo weekend a Como.

Venerdì 24 maggio

Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2599m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 25 maggio

Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2543m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 26 maggio

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3047m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.