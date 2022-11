Fine settimana di novembre accompagnato dal sole, le previsioni

Ci aspetta un altro weekend all'insegna del sole, con qualche valatura sabato, seppure le temperature minime secenderanno sino a 5°. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni degli esperti di 3bMeteo per questo fine settimana a Como.

Venerdì 18 novembre

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2183m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 19 novembre

Ancora bel tempo nel comasco con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1803m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 20 novembre

A Como bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1735m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.