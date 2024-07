Che tempo farà nel fine settimana a Como

Almeno sino a venerdì, il caldo africano si attenuerà solo localmente e il calo delle temperature non sarà tale da poter parlare di normalità se non strettamente per una parte del Nord. In particolare nella giornata di sabato è atteso un primo passaggio instabile che dovrebbe realizzarsi tra la sera e la notte tra il Nordovest e la Lombardia. I fenomeni potranno essere localmente intensi su Valle d'Aosta, alto Piemonte e alta Lombardia ma interessare localmente anche la pianura piemontese.Nella giornata di domenica un fronte più organizzato scorrerà sul nord Italia tra il pomeriggio e la sera portando forti temporali e grandinate di grosse dimensioni. Al momento tra le regioni più esposte sembrerebbe esserci anche la Lombardia. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni per il weekend secondo gli eseprti di 3bMeteo.

Venerdì 19 luglio (Prevalentente nuvoloso)

Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata, sono previsti 0.5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4142m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: vento.

Sabato 20 luglio (Prevalentemente soleggiato)

Giornata in prevalenza soleggiata, con nubi in aumento dalla sera fino a cieli molto nuvolosi associati a deboli piogge, sono previsti 0.5mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4108m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: afa.

Domenica 21 luglio (Temporali anche forti nel pomeriggio)

Cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 14mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4009m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: pioggia.