Che tempo farà nel weekend: primi segnali d'autunno

Il weekend del 14 e 15 ottobre sarà l'inizio di una fase piovosa e autunnale per l'Italia che all'inizio della prossima settimana si avvarrà anche di un consistente calo delle temperature sulle regioni settentrionali con la possibilità che si finisca persino sotto media. L'evoluzione sarà piuttosto complessa ma possiamo descriverla in due passaggi fondamentali. In una prima fase, diciamo entro il weekend un vortice di aria fredda alimentato da correnti polari groenlandesi scivolerà tra il Mare del Nord e l'Europa centro orientale portando clima pressoché invernale dal Regno Unito alla Scandinavia fino a Germania, Polonia e paesi Baltici. Questo vortice non avrà una storia sull'Italia ma l'aria fredda che lo accompagnerà invece si. In una seconda fase, a inizio settimana, grazie ad una rimonta anticiclonica sull'Inghilterra queste correnti riusciranno infatti a infiltrarsi verso ovest stimolando la formazione di un canale depressionario esteso dalla Penisola Iberica all'Italia centro settentrionale. All'interno di questo canale convergeranno correnti fredde da est nordest e correnti caldo umide provenienti da ovest sudovest. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni degli esperti di 3bmeteo per il fine settimana a Como.

Venerdì 13 ottobre

Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4118m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 14 ottobre

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3481m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 15 ottobre

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3198m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.