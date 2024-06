Che tempo farà a Como nell'ultimo weekend di primavera

Dopo un'acuta fase di maltempo che ha avuto il suo apice ieri, l'Italia attraverserà una breve fase anticiclonica che porterà sostanziali condizioni di bel tempo venerdì. Ma la riorganizzazione della saccatura atlantica sul Regno Unito mette nuovamente a rischio il weekend per l'avvicinamento di una perturbazione che scorrerà sull'Europa centrale e lambirà anche parte del Nord Italia. C'è comunque un miglioramento rispetto a quanto messo in evidenza nel precedente aggiornamento, i temporali che potrebbero essere localmente forti non sembrano, almeno con le ultime emissioni modellistiche, destinati a tutto il Nord ma in particolare ai settori alpini e prealpini, con litorali e pianure che dovrebbero essere lasciati fuori. Dunque, secondo gli esperti di 3bMeteo, si profila un weekend migliore del previsto. Vediamo allora come potrebbe andare a Como-

Venerdì 14 giugno

Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3722m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 15 giugno

Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3654m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 16 giugno

Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3622m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.