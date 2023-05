Ancora maltempo, le previsioni per il weekend

La perturbazione giunta dal Nord atlantico, responsabile di un mercoledì perturbato su gran parte d'Italia, si allontanerà giovedì verso i Balcani, ma al suo seguito rimarrà attiva una circolazione depressionaria intorno allo Stivale. Questa riproporrà frequenti episodi di instabilità nei giorni successivi, con rovesci e temporali anche forti, seppur intervallati da momenti più soleggiati. Sul finire della settimana un vortice si posizionerà subito ad ovest della nostra penisola, orchestrando una perturbazione responsabile di un'intensificazione del maltempo soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Ecco nel dettaglio l'andamento previsto nel comasco per il fine settimana dagli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 12 maggio

Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2075m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 13 maggio

Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2094m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 14 maggio

Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio. piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 15mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2115m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.