Che tempo farà nel weekend a Como

L'anticiclone africano al Nord subirà un indebolimento a ridosso del fine settimana quando la coda di una perturbazione lambirà l'Italia portando un moderato aumento dell'instabilità. Venerdì 12 luglio: acquazzoni e temporali interesseranno le Alpi occidentali e si estenderanno a restanti settori alpini e prealpini con interessamento anche delle pianure di Piemonte e Lombardi, successivamente anche su quelle del Veneto. Non sono da escludere fenomeni localmente di forte intensità. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni degli esperti che a Como prevedo il ritorno del sole giò da sabato e per tutto il weekend.

Venerdì 11 luglio

Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. in serata nuove piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4148m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia.

Sabato 12 luglio

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3715m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 13 luglio

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4270m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.