Che tempo farà il prossimo weekend a Como

Dopo le peripezie del vortice mediterraneo, l'anticiclone delle Azzorre in connubio con quello africano si estenderà gradualmente all'Europa centro occidentale ma avrà una spina nel fianco. Una saccatura atlantica collegata al vortice d'Islanda che si allungherà fino all'Inghilterra e lambirà anche Spagna settentrionale e Francia con una lunga perturbazione. Le infiltrazioni di correnti umide legate a questa saccatura potranno raggiungere, soprattutto nella giornata di domenica le regioni settentrionali e provocare qualche temporale pomeridiano. Dall'altra parte avremo invece una residua marginale influenza del vortice di bassa pressione che pur se tra la Grecia e la Turchia, riuscirà ancora a richiamare sulle nostre regioni meridionali correnti più fresche orientali, anche queste capaci di stimolare qualche temporale pomeridiano. Dunque ecco come si prospetta il secondo weekend del mese di maggio a Como secondo 3bMeteo,

Venerdì 10 maggio

Giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3214m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 11 maggio

In prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3122m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 12 maggio

In prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3158m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.