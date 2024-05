Che tempo farà a Como nel primo weekend di giugno

Conto alla rovescia per l'evoluzione di metà settimana ormai ampiamente descritta nei precedenti aggiornamenti. Tutto è confermato con le prime stime per gli accumuli totali e per le zone che potranno risentire di criticità legate al maltempo. Quella di oggi sarà una giornata di preparazione con una instabilità più contenuta in attesa di un forte peggioramento che tra la fine della giornata e la notte di giovedì condurrà la prima perturbazione della serie sulle regioni settentrionali. Poi di gran carriera arriverà la seconda perturbazione già nelle prime ore della notte di venerdì e questa sarà ancora più intensa. I fenomeni saranno per lo più a sfondo temporalesco con possibilità di grandine, nubifragi e colpi di vento. L'obiettivo principale si conferma come il Nord Italia con un parziale. Vediamo dunque le previsioni di 3bMeteo per il primo weekend di giugno, il mese che dovrebbe (lentamente) consegnarci all'estate.

Venerdì 31 maggio (temporali)

Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 18mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2247m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: pioggia.

Sabato 1 giugno (sole)

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2755m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 2 giugno (sole e temporali)

Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione dalla sera, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2998m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.