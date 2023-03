Piogge da domani ma nel weekend torna il sole

Risveglio freddo per buona parte d'Italia, gelido sulle Alpi con minime fino a -20°C in quota ma non solo, forti gelate con punte fino a -5°C si sono avute purtroppo anche in pianura in particolare in Piemonte. La circolazione depressionaria, responsabile di piogge in intensificazione pomeridiana già da domani 30 marzo anche nel Comasco, si allontana però venerdì favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dalla sera. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce; sulle basse pianure orientali nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Ma vediamo nel dettaglio il tempo previsto dagli esperti di 3bMeteo per il primo weekend di aprile a Como.

Sabato 1 aprile

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1881m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 2 aprile

Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1929m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.