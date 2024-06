Che tempo farà a Como nell'ultimo weekend di giugno

Dopo 3 giorni quasi ininterrotti di maltempo, come spiegano gli esperti di 3bMeteo, il vortice di bassa pressione ancora sull'Italia inizia a perdere colpi ma si dovrà aspettare la giornata di giovedì per vedere le condizioni di instabilità quasi del tutto terminate e soltanto venerdì l'alta pressione afro mediterranea riuscirà a portare tempo buono ovunque. Se nel frattempo qualcuno si stesse chiedendo dov'è finito l'anticiclone delle Azzorre, l'unica figura barica estiva capace di portare tempo bello e senza caldo eccessivo, vi diremo che si trova in aperto Atlantico piuttosto alto in latitudine e a stento riesce a lambire l'Europa occidentale. Dunque ancora 24/48 ore di locale instabilità ma via via meno diffusa prima di una pausa soleggiata ma caratterizzata da una nuova impennata delle temperature soprattutto al Centro Sud. Una pausa molto breve perché nel weekend l'ennesima perturbazione riuscirà a raggiungere nuovamente Como. Ecco allora che cosa si prevede.

Venerdì 28 giugno (sole)

bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4347m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 29 giugno (temporali)

Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, sono previsti temporali e 17mm di pioggia in serata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4454m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Domenica 20 giugno (piogge deboli)

cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio , sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4106m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.