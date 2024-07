Ultimi temporali in serata poi caldo intenso per diversi giorni

L'ondata di maltempo che sta nuovamente flagellando il Lario, strade chiuse e lago di Como esondato in piazza Cavour, sta nuovamente mettendo a dura prova il territorio. Tuttuvia gli ultimi temporali, anche forti, sono attesi in serata e dovrebbero esaurire l'ennesima allerta meteo emessa dalla protezione civile per la giornata di oggi. Da domani tornerà infatti il sole e le temperature sono destinate a salire, come informano gli esperti di 3bMeteo, oltre i 30 gradi. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni aggiornate per il weekend e per la prossima settimana nel Comasco.

Sabato 13 luglio

Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3914m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 14 luglio

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4101m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Lunedì 15 luglio

cCeli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4225m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Martedì 16 luglio

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4117m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Mercoledì 17 luglio

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4563m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: afa.

Giovedì 18 luglio

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4684m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: afa.

Venerdì 19 luglio

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4582m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: afa.