Caldo e sole sino a giovedì, poi a Como tornano i temporali

Al via la quarta ondata di caldo che interesserà da nord a sud tutta la Penisola e porterà temperature in rialzo anche di 6-8°C. Questa ondata di caldo, il cui picco sarà raggiunto tra giovedì e venerdì, si manifesterà in modo piuttosto intenso tra Val Padana centro-orientale e al Centro-Sud, dove le temperature massime raggiungeranno punte di 36-38 con qualche valore fino a 40-41°C al meridione.Tuttavia, nel fine settimana si assisterà a un lieve cedimento dell'anticiclone sul bordo settentrionale, il che potrebbe portare a qualche fenomeno da instabilità al Nord Italia. Vediamo dunque le previsioni di 3bMeteo sino a venerdì, in attesa di capire l'evoluzione per il weekend.

Mercoledì 10 luglio

Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4242m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Giovedì 11 luglio

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4437m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: afa.

Venerdì 12 luglio

cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4170m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.