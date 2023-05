Un raggio di sole e poi ancora tanta pioggia

L'alta pressione cede già in serata, favorendo l'ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle basse pianure orientali giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulle pedemontane-alte pianure cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio. Ma vediamo giorno per giorno come andrà questa settimana che si presenta ancora fortemente instabile come tutto il mese di maggio.

Martedì 16

Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge. schiarite la sera, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2411m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

Mercoledì 17

Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2587m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord.

Giovedì 18

Cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2368m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

Venerdì 19

nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2618m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest.

Weekend 20-21

Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio di sabato. Schiarite in serata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2781m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata di domenica, sono previsti 7mm di pioggia. Temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2788m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord.