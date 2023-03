Primo weekend di primavera con sole e pioggia

Ancora sole oggi e domani ma già venerdì prime infiltrazioni umide raggiungono anche Como determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; su basse pianure orientali e Prealpi orientali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su Orobie e Alpi Retiche cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2850 metri.Me vediamo nel dettaglio le previsione per il primo weekend di primavera mentre per la prossima settiman si prevde sole ma temperature molto più fresche.

Venerdì 24 marzo

Cli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2813m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 25 marzo

Giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2017m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 26 marzo

cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1786m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.