Che tempo farà nel primo weekend di maggio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Lombardia garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su basse pianure occidentali e basse pianure orientali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi almeno sino a venerdì sul Lario, Prealpi occidentali e Prealpi orientali. Cieli quindi inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio del 5 maggio. Vediamo dunque le previsioni nel dettaglio per il primo weekend di maggio.

Venerdì 5 maggio

Vieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3153m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente

Sabato 5 maggio

Giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. in serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3063m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 7 maggio

Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 24mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3015m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: pioggia.