Che tempo farà il primo weekend d'estate a Como

Quando le rimonte anticicloniche sono di natura dinamica c'è sempre il risvolto della medaglia. La saccatura che innescherà il richiamo sub tropicale sul bacino centrale del mediterraneo sarà anche fucina di perturbazioni che nella seconda parte della settimana raggiungeranno alcune delle nostre regioni. Così mentre il caldo si intensificherà al Centro e al Sud, al Nord, come scrivono gli esperti di 3bMeteo, nizieranno ad arrivare anche i primi temporali, fenomeni che dati i contrasti termici tra l'aria fresca atlantica e quella africana, saranno probabilmente anche violenti. Quando? I modelli matematici pensano che qualche fenomeno isolato potrà iniziare a manifestarsi già mercoledì sulle alpi occidentali ma sarà tra giovedì e venerdì che un paio di impulsi instabili transiteranno con maggiore decisione. Vediamo allora di capire che tempo farà nel primo weekend d'estate a Como.

Venerdì 21 giugno

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata, sono previsti 13mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 3982m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Sabato 22 giugno

cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3673m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 23 giugno

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2947m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.