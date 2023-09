Che tempo farà nel primo weekend d'autunno

Gli esperti di 3bMeteo prevedono tempo a tratti instabile ancora oggi, giovedì 21 settembre, e tempo perturbato venerdì. Nella giornata di oggi l'instabilità interesserà prevalentemente le regioni tirreniche dalla Liguria alla Campania e buona parte del Nord. Venerdì il fronte che avrà modo di portare i primi forti temporali già nella notte al Nordovest, eserciterà la sua azione ancora una volta al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Dato che i contrasti termici saranno molto accesi i fenomeni potranno essere intensi e localmente anche a carattere di nubifragio. Di rilievo sarà anche la tesa ventilazione meridionale e il calo delle temperature che interesserà il Centro Nord. Al Sud invece farà ancora molto caldo per il periodo ma sarà l'ultima giornata. Nel weekend sul Mediterraneo si isolerà un vortice di bassa pressione e porterà ancora forte maltempo su diverse regioni. Ma intanto vediamo un dettaglio delle previsioni meteo per il fine settimana, il primo d'autunno, a Como e provincia.

Venerdì 22 settembre

Giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 63mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3232m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.

Sabato 23 settembre

Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2841m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 24 settembre

Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3257m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.