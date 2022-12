Torna il sole ma il ponte dell'Immacolata riporta a Como nuvole e pioggia

La prima tregua dalla pioggia insistente di questi giorni arriverà già in serata. Due giorni di sole ci attendono martedì 6 e mercoledì 7 dicembre. Poi nuovo temporaneo peggioramento con l'arrivo del ponte dell'Immacolata, Vediamo quindi nel dettaglio cosa prevedono gli esperti di 3bMeteo a Como dall'8 dicembre.

Giovedì 8 dicembre

Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1162m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Venerdì 9 dicembre

A Como cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli sereni in serata, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1265m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 10 dicembre

A Como cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserena rapidamente dal pomeriggio. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1327m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.