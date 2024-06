In arrivo nuovo vortice con piogge e temporali anche forti

Maltempo infinito e anticiclone ancora inesistente. Se maggio ha segnato piogge record, anche giugno è iniziato nel segno dell'instabilità atlantica che sta facendo impazzire i meteorologi con i suoi improvvisi cambiamenti. Al Nord, almeno fino a domani, i fenomeni più rilevanti interessano le aree centro-orientali della Val Padana e nella mattinata di oggi si stanno concentrando in Lombardia, dopo che già nella serata di ieri si sono avuti rovesci e temporali violenti e grandinigeni. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni di questi primi giorni della settimana secondo gli esperti di 3bMeteo per Como e provincia. Mentre già si prospetta un nuovo scenario di temporali per il prossimo weekend.

Martedì 5 giugno

Nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3026m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì 6 giugno

Dopodomani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3281m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Giovedì 7 giugno

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3896m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.