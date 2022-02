Due settimane di sole sul Lago di Como: primavera in anticipo?

Nonostante il forte vento degli ultimi due giorni su Como e sul suo lago ha regnato un clima che nulla ha a che vedere con il gelido inverno al quale eravamo abituati a febbraio. Le temperature hanno toccato i 16 gradi, dando un assagio anticipato di primavera. Grazie al vento il cielo è apparso straordinariamente terso, limpido, di un azzurro incantevole. A eccezione per sporadiche comparsate di nubi, la situazione potrebbe rimanere simile fino addirittura all'8 marzo. Gli esperti di 3B Meteo, infatti, non prevedono piogge per le prossime due settimane e le temperature massime potrebbero essere solo di poco sotto ai 20 gradi.