Meteo Como, temperature vicine allo zero: è allerta neve

In quasi tutta la provincia di Como le temperature minime sono scese vicino allo zero.Secondo le previsioni per la giornata di venerdì 4 dicembre sul territorio comasco si verificheranno nevicate un po' ovunque, ma su alcune zone più in quota potranno essere addirittura abbondanti. Dunque, è bene rispettare l'obbligo imposto dall'ordinanza provinciale: viaggiare con catene a bordo o pneumatici da neve.

Secondo gli esperti di 3bmeteo i prossimi giorni saranno all'insegna del "forte maltempo sull’Italia, per l’arrivo di una intensa perturbazione atlantica”. lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che avverte: “tra venerdì e sabato fase clou del maltempo al Nord, Sardegna e sul medio versante tirrenico con piogge, temporali nche forti e rischio nubifragi. Precipitazioni particolarmente abbondanti attese su PrealpI, Friuli Venezia Giulia, Liguria e alta Toscana con picchi pluviometrici anche di oltre 100-150mm. Domenica il maltempo colpirà in modo più incisivo il resto della Penisola con

ancora nubifragi al Sud, Sardegna, Sicilia e sul Lazio. Non si escludono locali criticità per allagamenti lampo, frane o smottamenti. Il tutto accompagnato da burrasche di vento dapprima di Scirocco, poi di Ponente e Maestrale, con mari agitati”.