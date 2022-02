Meteo, sul Lago di Como torna già a splendere il sole

Due giorni di pioggia (e neve) e poi subito di nuovo il sereno. Dopo lunedì e martedì all'insegna di una perturbazione che ha coinvolto anche il Comasco, già dal pomeriggio di oggi, martedì 15 febbraio 2022, dovrebbe tornare il bel tempo, con un cielo tendenzialmente sereno o poco nuvoloso. Secondo gli esperti di 3B Mteteo, infatti, sul Lago di Como mercoledì 16 febbraio avremo "cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°, la minima di 3°. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente".

Le buone condizioni meteo dovrebbero permanere per almeno una settimana, ad eccezione della giornata di sabato, quando il cielo potrebbe mostrarsi molto nuvoloso.