Ultime ore di pioggia, poi un'altra settimane di sole e caldo

Persiste un flusso umido meridionale in Lombardia che determina nuvolosità diffusa, come spiegano gli esperti di 3bMeteo. e qualche pioggia specie sui settori alpini e occidentali dove risulterà anche intensa e localmente abbondante sui rilievi. Più asciutto sulle pianure centro-orientali. Clima sempre molto mite per il periodo con valori anche oltre i 20°C. A Como cieli oggi ancora molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 30mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3293m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

I prossimi giorni

Martedì

Domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 16°C.

Mercoledì

Dopodomani giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C.

Giovedì

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3673m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Venerdì

Celi in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3790m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Weeekend

Bel tempo sia sbato che domenica, con sole splendente per entrambe le giornate, non sono previste piogge. Durante le due giornate la temperatura massima registrate saranno intorno ai 22°C, le minima di 13°C. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.