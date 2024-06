Cambia ancora tutto, già domani torna la pioggia

Se il mese di maggio è stato uno dei più piovosi di sempre, nemmeno giugno sembra intenzionato a riportare l'estate a Como. Infatti, nonostante questo fine settimana segnerà l'apice della prima ondata di caldo della stagione, il weekend non sarà solo caratterizzato dal caldo ma ci saranno anche fenomeni temporaleschi in alcune aree del Nord.

Sabato sarà una giornata estiva su gran parte del territorio italiano, con l'eccezione delle aree alpine dove sono previsti acquazzoni pomeridiani. Domenica l'anticiclone africano inizierà a mostrare segni di indebolimento al Nord Italia, a causa dell'approssimarsi di una perturbazione atlantica. Questo cambiamento porterà a un aumento dell'instabilità atmosferica, con temporali anche forti che colpiranno inizialmente il Nord-Ovest per poi spostarsi verso il Nord-Est nel corso della giornata. Le temperature al Nord subiranno un calo rispetto ai giorni precedenti e la tendenza per la prossima settimana sembra confermare una lunga fase di instabilità che doverbbe proseguire almeno sino a venerdì prossimo. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni degli esperti di 3bmeteo per Como.

Domenica 9 giugno

Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, in intensificazione serale, sono previsti 14mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3256m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: pioggia.

Lunedì 10 giugno

Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3412m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Martedì 11 giugno

Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio, sono previsti 44mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3262m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: pioggia.

Mercoledì 12 giugno

Giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 41mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3210m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Giovedì 13 giugno

Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. rasserena dal pomeriggio, sono previsti 16mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2660m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: pioggia.