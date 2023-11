Dopo l'alluvione arriva finalmente la tregua

L'ondata di maltempo, con tanto di allerta meteo emessa ieri, si dovrebbe esaurire nella nottata di oggi, Mentre il lago di Como ha iniziato il suo lento ritiro da piazza Cavour, gli esperti di 3bMeteo da domani prevedono il ritorno a giornate più stabili, senza pioggia e soleggiate almeno sino a mercoledì. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni a Como e provincia,

Domenica 5 novembre

Giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0.3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2270m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Lunedì 6 novembre

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2243m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Martedì 6 novembre

Giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1971m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì 7 novembre

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2025m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.