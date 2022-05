In arrivo forti temporali con rischio grandine a Como e provincia

Anticiclone in indebolimento con piogge e temporali anche violenti specie dal pomeriggio in arrivo in Lombardia. Aria più fresca e instabile entra da Ovest e determina un peggioramento delle condizioni meteo nel comasco. Precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, saranno possibili, a partire dal pomeriggio, su Alpi, Prealpi e pianure occidentali, in estensione al resto della regione in serata. Temperature in lieve diminuzione. Tempo instabile con rovesci e temporali anche domani in attenuazione in serata.

Come detto l'aria fredda di matrice nordatlantica è diretta verso il Mediterraneo centrale. Nel suo percorso transita a Ovest del Nord Italia e determina un peggioramento del tempo, con instabilità che in Lombardia si manifesterà sotto forma di rovesci e temporali sparsi, più intensi e frequenti nelle ore pomeridiane. Successivamente, tale debole circolazione depressionaria andrà ad isolarsi sul Tirreno meridionale, richiamando gradualmente aria più fresca dai quadranti settentrionali, che farà verosimilmente il suo ingresso in Lombardia tra il weekend e l'inizio della prossima settimana.