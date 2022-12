Ecco che tempo farà a Capodanno

Infiltrazioni umide raggiungono già oggi la Lombardia determinando molte nubi sin dal mattino, foriere di debole piogge in serata. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali e Prealpi occidentali giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali; su pedemontane-alte pianure e Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti, con fenomeni in serata, anche a carattere di rovescio o temporale; sulle Orobie Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli nevicate serali; sulle Alpi Retiche nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 1500 metri. Vediamo quindi le previsioni degli esperti di 3bMeteo per Capodanno.

Venerdì 30 dicembre

A Como molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni piovosi degni di nota. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Temperature tra i 6 e i 10 gradi. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 31 dicembre

A Como ancora molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso ma con lunghi tratti di sole e qualche leggero fenomeno piovoso verso sera. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Temperature tra i 8 e i 12 gradi. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 1 gennaio

A Como intensificazione dei fenomeni piovosi con cieli coperti e deboli piogge , ma senza fenomeni piovosi degni di nota. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Temperature tra i 8 e i 11 gradi. Nessuna allerta meteo presente.