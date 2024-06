Cambia ancora tutto per il weekend, maltempo senza tregua

Nonostante ci fossero buone speranze per un weekend senza pioggia, gli esperti di 3bMeteo hanno dovuto rivedere le loro previsioni. Infatti, sperando che sia l'ultima ondata di maltempo alle porte dell'estate, la giornata di oggi ha già spento in parte le speranze. Nuvole e temperatura basse per la stagione, anticipano di fatto soprattutto la giornata di domani, meglio domenica. Un deciso cambiamento dovrebbe arrivare, così si spera, dalla prossima settimana. Vediamo intanto le nuove previsioni per il fine settimana a Como.

Sabato 15 giugno (in prevalenza pioggia)

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3443m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 15 giugno (in prevalenza sole)

Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0.3mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3310m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.