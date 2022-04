Torna il sole ma non durerà a lungo, tempo di nuovo incerto dal 1° maggio

Dopo un 25 aprile di sole, è tornata la pioggia. Ma già da domani, mercoledì 27 aprile, ci sarà invece spazio per l'anticiclone, con il tempo che si stabilizzerà anche sulle regioni settentrionali, salvo residui addensamenti in avvio di giornata sulle zone di pianura, e temperature in aumento un po' dappertutto, su gradevoli valori primaverili. Visto il periodo sarà comunque da preventivare una certa variabilità diurna sulle zone di montagna, anche associata a qualche locale breve piovasco, ma dovrebbe trattarsi di fenomeni sporadici ed isolati, in un contesto di prevalente stabilità atmosferica che si protrarrà fino a ridosso del weekend del primo maggio. Ed è qui che le condizioni, come riportano gli esperti di 3bMeteo, potrebbero radicalmente cambiare con un ritorno della pioggia e un conseguente abbassamento delle temperature.

Dunque, in Lombardia, l'aumento della pressione favorirà da domani il ritorno di condizioni ancora stabili e in prevalenza soleggiate per il resto della settimana con temperature in aumento su valori gradevoli tipicamente primaverili; le massime in pianura saranno intorno ai 22-23°C. Più incerto e temporalesco il meteo invece, come detto, da domenica 1° maggio.