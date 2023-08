Che tempo farà l'ultimo weekend di agosto

Chi si aspetta un calo termico già da sabato resterà in parte deluso perché l'anticiclone sarà ancora ben saldo su tutta l'Italia anzi. Sarà stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia con temperature molto elevate pressoché ovunque e punte che potranno ancora raggiungere i 40°C al Centro Nord. L'unica eccezione sarà costituita dalla formazione di qualche temporale, anche forte sui settori alpini che anticiperà in qualche modo il fronte atteso per la domenica. Dunque la domenica si prospetterebbe diametralmente diversa per le regioni del Nord che potrebbero vedere forti temporali e un primo corposo calo delle temperature. Vediamo nel dettaglio le previsioni degli esperti di 3bMeteo per l'ultimo weekend d'agosto a Como.

Venerdì 25 agosto

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 26°C, lo zero termico si attesterà a 4572m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Sabato 27 agosto

Giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 54mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3790m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.

Domenica 28 agosto

A Como cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. ampie schiarite in serata, sono previsti 14mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4147m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.

