Arriva la neve anche in città ma nel weekend torna il sole

Dopo il gelo dei giorni scorsi, il comasco è interessato già da ieri da una fase di cieli coperto seppure in assenza di pioggia. Domani, giovedì 15 dicembre, le nubi saranno in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio e deboli nevicate in serata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1478m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Vediamo come andrà nei prossimi giorni, ultimo weekend prima del Natale.

Venerdì 16 dicembre

Giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1717m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 17 dicembre

Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1573m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 18 dicembre

Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1079m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.