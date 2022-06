Si rinforza l'anticiclone, nel weekend torna il caldo estivo su tutto il Lario

Passata la tempesta che ha fatto notevoli danni sul lago di Como, Già da giovedì vedremo sul Lario e su tutta la Lombardia un nuovo rinforzo dell'anticiclone nord-africano associato ad un rialzo progressivo delle temperature: clima nuovamente caldo e afoso entro il weekend, con il termometro che si porterà diffusamente sopra i 30°C.

Venerdì

L'anticiclone africano torna gradualmente a riprendere possesso del bacino del Mediterraneo, determinando un drastico miglioramento delle condizioni meteo, unito a un aumento delle temperature. Il sole dunque splenderà ovunque e per l'intera giornata. Temperature in aumento, su valori prossimi ai 30°C in pianura.

Sabato

L'anticiclone africano si rinforza e prende possesso del bacino del Mediterraneo. Il sole dunque splenderà ovunque e per l'intera giornata. Temperature in aumento, su valori leggermente superiori ai 30°C in pianura.

Domenica

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie, Prealpi orientali e Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 4100 metri.