Pioggia e vento forte, allerta arancione su Como e provincia per rischio idrogeologico

Come avevamo anticipato ieri, un'intensa ed estesa perturbazione atlantica interesserà il Comasco causando una fase di acuto maltempo nel corso di domani 20 ottobre. Le piogge previste saranno da moderate a diffuse su tutto il territorio, persistenti per gran parte della giornata e localmente forti su Alpi e Prealpi, dove saranno previsti accumuli elevati. L'evoluzione dei sistemi precipitativi vedrà un maggiore coinvolgimento dei settori centro-occidentali nella prima parte del giorno e un’estensione a quelli orientali tra il pomeriggio e la sera. I fenomeni potranno essere a carattere convettivo, in particolare nella seconda parte della giornata.

Tuttavia, sui settori Alpini e Prealpini centro occidentali, sono previsti rovesci o temporali anche durante la prima parte del giorno, con intensità localmente forte. Attesi venti tra moderati e forti da Est/Sud-Est in pianura, fino a molto forti dai quadranti meridionali sui rilievi, in particolare in Oltrepò (oltre i 500 m) e Valchiavenna (oltre i 1000 m). Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata di domani 20/10 i nuovi scenari previsionali per l’aggiornamento dei codici di allerta validi per la seconda parte della giornata.