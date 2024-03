Temporali e possibili raffiche di vento, peggiora il meteo: gli orari critici

Non sembra volersi placare l'ondata di maltempo che si è abbattuta anche sul nostro territorio. Nuovo peggioramento atteso in Lombardia e nel Comasco nel corso della giornata di oggi, 03 marzo. Confermata da Regione l'allerta per rischio idrogeologico (bollettino di colore giallo, criticità ordinaria), almeno fino a prossimo aggiornamento. Negli scorsi giorni proprio a causa della pioggia incessante nel Comasco ci sono state frane e smottamenti.

Nella prima metà del giorno precipitazioni deboli diffuse sui settori alpini, in Appennino e sulla pianura occidentale. A partire dalle ore 12 circa e fino a mezzanotte tendenza al peggioramento su tutta la pianura (soprattutto ad Ovest), Appennino e Prealpi, zone per le quali sono attesi i fenomeni più intensi e persistenti, in particolare tra le 18 e la mezzanotte. Nevicate di debole intensità sulle Alpi, deboli o al più moderate sulle Prealpi e sull'Appennino: su quest'ultima zona in particolare dalla sera quando il calo dello zero termico permetterà ai fiocchi di raggiungere quote fino a 1.200 metri circa; altrove quota neve compresa tra 1.300 e 1.500 metri, con fiocchi misti a pioggia a tratti fino a 1.200 metri.

Ventilazione in deciso rinforzo da Est in pianura sin dalle prime ore della notte, tendente a insistere sino in serata; venti in prevalenza meridionali in montagna. I fenomeni più intensi sono previsti in pianura nella fascia oraria 9-21, su Valchiavenna tra le 6 e le 21 (raffiche fino a 70-80 km/h oltre i 1.000 metri).