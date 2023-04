Tornano pioggia e temporali forti su Como e provincia

Torna (finalmente) la pioggia su Como e provincia. A Como domani 20 aprile sarà una giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 57mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1806m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Le previsioni al Nord

"L'Italia è ancora per buona parte immersa in un'area di bassa pressione alimentata da correnti moderatamente fredde che giungono dall'Europa nord orientale - ha spiegato il meteorologo di 3Bmeteo Carlo Migliore -. Il minimo presente alle basse latitudini si sta però indebolendo e con esso l'instabilità presente sulle regioni centro meridionali che tenderà ad attenuarsi nel corso delle prossime 24/48ore. Ma proprio in questo lasso di tempo un nuovo impulso di aria fredda dal Baltico si muoverà velocemente verso sudovest attraversando la Polonia nella giornata di mercoledì e raggiungendo mercoledì sera le Alpi centro orientali".