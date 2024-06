In arrivo pioggia e nuovi temporali a Como e provincia: ecco quando

Arrivano nuovi temporali nel Comasco ma la giornata di domani, domenica 2 giugno, dovrebbe essere salva, almeno fino a sera. Vediamo allora le previsioni degli esperti di 3Bmeteo. Va fatta distinzione tra Como e l'Erbese dove l'instabilità potrebbe essere maggiore.

A Como domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e piogge, sono previsti 4mm di pioggia. I possibili temporali (si veda la previsione nel dettaglio, che potrebbe evolversi) a patire dalle 15. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 16°C. Nessuna allerta meteo presente.

Tutta la settimana sarà caratterizzata da una forte instabilità con qualche pioggia e ampie schiarite. Il primo temporale forte dovrebbe scattare domenica prossima, 9 giugno, con cieli a Como molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 17°C. Allerte meteo previste: pioggia.