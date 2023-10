Che tempo farà il giorno di Ognissanti

Dopo l'allerta meteo emessa per ieri, l'ondata di maltempo non sembra arrestarsi nemmeno oggi quando sono previste ancora piogge torrenziali. Gli esperti di 3bMeteo segnalano infatti un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando marcato maltempo con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Nello specifico sulle basse pianure occidentali molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco; su basse pianure orientali, Prealpi occidentali, Orobie e Prealpi orientali giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; su pedemontane-alte pianure e Alpi Retiche cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco. Venti deboli orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 3050 metri. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni per il giorno di Halloween e per quello della festa di Ognissanti a Como e provincia.

Martedì 31 ottobre

Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserena rapidamente dal pomeriggio, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2331m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia.

Mercoledì 1 novembre

cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2241m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.