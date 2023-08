La grandine cade violenta su Lezzeno: ecco perché bisogna ascoltare le allerte meteo. Video

Questa volta il maltempo si è concentrato nella zona di Nesso e Lezzeno quando, intorno alle 19 di ieri 17 agosto c'è stata una violenta grandinata. Il giorno prima (16 agosto) invece il nubifragio si era abbattuto sull'alto lago dove ci sono stati anche molti problemi di viabilità e un gommone ribaltato nel lago con 5 persone a bordo, fortunatamente recuperate illese. Le allerte meteo emesse dalla protezione civile non servono a spaventare ma solo, appunto, ad avvisare della possibilità di fenomeni meteo più o meno intensi in una certa area. Anche se a volte (fortunatamente) non si verifica nulla di estremo è un sistema che serve per prevenire certe situazioni e non certo per creare allarmismo.

L'allerta meteo è un avviso istituzionale ufficiale utile per la prevenzione dei rischi connessi ad eventi meteo e, per questo motivo, va trattato con estrema serietà. Sulla base delle previsioni meteo delle 24-48 ore successive, viene diramato ogni giorno a metà pomeriggio un bollettino di criticità a livello nazionale che descrive i possibili rischi sul territorio causati dall'arrivo del maltempo.

In particolare l'allerta gialla viene diramata in caso di piogge molto intense, localmente pericolose. Pertanto si sconsigliano alcune attività all’aperto per potenziali situazioni di criticità Si parla di allerta arancione (come quella di ieri 17 agosto nel Comasco) quando si prevedono fenomeni molto intensi ed estesi (piogge continue e molto abbondanti, trombe d’aria). L'allerta rossa è la più temuta e pericolosa. È un avviso di elevata criticità diramata dalla Protezione civile in caso di situazioni estreme che possono essere pericolose per la pubblica incolumità.

Può succedere che la perturbazione si sposti e non sempre (per svariati motivi che non competono a noi ma ai metereologi) le previsioni non siano precise al cento per cento, ma sicuramente chi ieri a Lezzeno e dintorni avrà messo la macchina nel box e evitato di uscire sarà stato contento di aver letto l'allerta. "Per la giornata di oggi 18 agosto, scrive la protezione civile, non sono esclusi residui rovesci o locali temporali in prima mattinata sulle zone alpine e prealpine centro-orientali. Saranno possibili, nel pomeriggio-sera, nuovi rovesci o locali temporali, più probabili sulle zone alpine e prealpine centro-orientali".