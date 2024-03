Il tempo peggiora a Pasqua e Pasquetta e sale l'allerta meteo: arrivano i temporali forti

Nulla da fare per chi sperava in un picn nic di Pasqua o in una bella escursione: il meteo è in peggioramento in Lombardia e su Como e provincia. L'allerta sale di intensità e diventa arancione per rischi idrogeologici e gialla per temporali forti. A Como, come riportato dagli esperti di 3Bmeteo, sono previste le precipitazioni piu intense anche a carattere temporalesco nella mattinata di domani 31 marzo dalle 6 alle 10. Dopo una possibile pausa i rovesci riprenderanno nel tardo pomeriggio. Sono previsti 34mm di pioggia. Anche dopodomani, a Pasquetta, nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, rasserena in serata, sono previsti 19mm di pioggia. Il sole tornerà il 2 aprile.

A seguire invece il bolelttino della protezione civile.

Peggiora il tempo in Lombardia

"Per la giornata di oggi 30 marzo si segnala che saranno possibili rovesci e temporali su tutta la regione. In serata le precipitazioni convettive sono previste in attenuazione, specie sulle pianure, ma potranno persistere sulle zone prealpine ed alpine specie su Laghi e Prealpi Varesine e Orobie Bergamasche. Raffiche massime attese tra 30 e 70 km/h in pianura (con i valori massimi su quelle orientali) e tra 50 e 80 km/h sull’Appennino. Ventilazione in attenuazione in serata.

Tra la mattinata e il tardo pomeriggio di domani 31 marzo è prevista un’intensificazione dei flussi umidi con passaggi, anche a carattere di rovescio o temporale. Per effetto orografico le precipitazioni saranno più intense e persistenti sulle zone prealpine ed alpine e sulle zone di Alta Pianura, specie occidentali con cumulate che localmente in 12 ore potrebbero avere picchi di oltre 60 mm. Fenomeni in attenuazione nel tardo pomeriggio, un po’ più persistenti per innesco orografico sulla fascia prealpina e alpina. In serata e tarda serata previste nuove precipitazioni diffuse in estensione da Ovest verso Est generalmente deboli sulle zone di pianura, moderate o localmente forti su zone prealpine e alpine. In mattinata durante gli eventi più intensi, la quota neve localmente potrà scendere a quote inferiori ma senza accumuli significativi. Attesa ventilazione moderata o localmente forte, specie nelle ore centrali da Est in pianura e da Sud in quota con raffiche massime sino a 70 km/h in Val Chiavenna e su Appennino"